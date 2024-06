GRU obrało Polskę za cel. "Delegowano dwie grupy"

Jednocześnie Gawowski nie chciał wskazać na konkretne miejsca, które są atakowane, jednak wskazał najbardziej zagrożone obszary. - Wiem, ale nie wszystko mogę powiedzieć. Tam, gdzie dzisiaj podejmowane są działania obronne, są bardzo skuteczne. Nie chce wskazywać kierunków, ale: to infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energetyka i administracja rządowa i samorządowa. To są te kierunki, ale gdzie to się odbywa, gdzie są pola, kto ma jakie podatności nie mogę podać - stwierdził.