Zełenski: od dziś to pewne, Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej

"Wiele osób mówiło, że to tylko marzenie"

- Kiedy piątego dnia pełnowymiarowej wojny podpisaliśmy wniosek o przystąpienie do UE, wiele osób mówiło, że to tylko marzenie. My jednak realizujemy to marzenie. Przekonaliśmy (drugą stronę - red.), usunęliśmy wszelkie wątpliwości - mówił dalej prezydent Ukrainy.