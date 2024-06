Nowe nagranie z ataku na Krym. "Ludzie uciekają w panice"

Pierwsze nagranie opublikował kanał "Sewastopol_KP". Film trwa ok. 40 sekund. Kamera ustawiona jest na plażę. Na nagraniu widać wypoczywających plażowiczów. W pewnym momencie słychać huk. Ludzie spoglądają w niebo, a po chwili do morza i na plażę spada grad odłamków. Wszystko trwa zaledwie ok. 5 sekund.