Czarne chmury nad Sasinem? Chodzi o nadwyżkę pensji dla Obajtka w Orlenie

Daje to kwotę 6,7 mln zł - zdaniem zawiadamiających - niesłusznie przyznanej nadwyżki pensji, składającej się z wynagrodzenia stałego zmiennego. Dodatkowo w zawiadomieniu do prokuratury jest mowa o niesłusznie przyznanych tzw. świadczeniach dodatkowych na łączną kwotę 1,6 mln zł dla byłego zarządu. Łącznie - według polityków Koalicji Obywatelskiej - niezgodnie z przepisami wypłacono więc 8,3 mln zł (do 2021 roku).