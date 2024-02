Czarne chmury nad laptopami dla uczniów. "Głębokie nieuczciwości"

Nowacka była pytana na antenie TVN24 o słowa ministra cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski ocenił w poniedziałek, że kontynuacja programu darmowych laptopów dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych, będzie trudna w realizacji. - U mnie chęci są, ale jak nie ma pieniędzy i są problemy z tym, jak to rozliczyć, to dziś mogę powiedzieć, że jest więcej znaków zapytania niż przestrzeni na to, żeby to robić - powiedział minister.