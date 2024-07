Czarne chmury nad Bodnarem? Poseł PiS zapowiada działania

Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy dla Marcina Romanowskiego. - Adam Bodnar do dymisji? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski zwrócił się do gościa programu "Tłit", posła PiS Pawła Jabłońskiego. - Myślę, że nie tylko do dymisji, ale powinno zostać przeprowadzone wnikliwe postępowanie sprawdzające, myślę, że być może postępowanie karne, dlatego że doszło do rażącego złamania prawa - ocenił poseł PiS, dodając, że w tej sprawie doszło też do ingerencji polityków w śledztwo. Pytany, czy zamierza w tej sprawie złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa stwierdził, że zostanie ono złożone. - Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, albo na początku przyszłego. To zawiadomienie jest przygotowywane - dodał. - Będziemy się domagać, żeby to zostało wyjaśnione. Inna sprawa, że nasza wiara w to, że ta prokuratura, kierowana przez ludzi Tuska i Bodnara to wyjaśni, jest dość nikła - dodał. - A czy będzie wniosek o wotum nieufności dla ministra Bodnara? - pytał prowadzący program. - Nie wykluczamy takich działań - stwierdził poseł PiS Paweł Jabłoński.

