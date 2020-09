"Czajka". Wody Polskie przekażą Warszawie awaryjny rurociąg. Za darmo

Po awarii rurociągu przesyłającego ścieki do oczyszczalni "Czajka", nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy wpływają do Wisły. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, by przyspieszyć budowę awaryjnego rurociągu, zgodził się na bezpłatne przekazanie miastu rur do jego konstrukcji.

"Aby przyspieszyć ratowanie Wisły i skrócić procedury urzędowe, minister Marek Gróbarczyk zaakceptował wniosek prezesa Wód Polskich, który zwrócił się, by nieodpłatnie przekazać władzom miasta Warszawa rury używane w zeszłym roku jako rozwiązanie awaryjne" - poinformowało w czwartek na swoim profilu na Twitterze Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło rok temu. Wojsko zbudowało wówczas most pontonowy, na którym ułożono awaryjny rurociąg.

Jak poinformowały na swoim profilu na Twitterze Wody Polskie, teraz przekażą one nieodpłatnie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji rury do ponownego wykorzystania przy budowie rurociągu awaryjnego na moście pontonowym.

Oczyszczalnia "Czajka". Wody Polskie ujawniają, ile kosztował awaryjny rurociąg

Oprócz rur Wody Polskie przekażą MPWiK niezbędny osprzęt i dokumentację techniczną. Firma poinformowała, że w ubiegłym roku na budowę rurociągu awaryjnego wydała 12 mln zł.

Do awarii rurociągu transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę. Od tego czasu nieczystości zrzucane są wprost do Wisły.

We wtorek w kancelarii premiera odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego. Po jego zakończeniu szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził, że zapadła decyzja, iż wojsko zbuduje tymczasowy most pontonowy na Wiśle, który - podobnie jak przy zeszłorocznej awarii - będzie podtrzymywał alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do "Czajki". J

Szef KPRM poinformował także, że koszty alternatywnego rurociągu pokryje miasto.