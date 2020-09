Czajka. Dworczyk: "Koszty naprawy i utrzymania poniesie miasto. Rok temu było to 50 mln zł"

- Zarówno całość przedsięwzięcia, jak i rozwiązania tymczasowe to odpowiedzialność prezydenta Trzaskowskiego. W 2018 roku była to sytuacja wyjątkowa i rząd wziął na siebie odpowiedzialność za cały proces. Teraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapłaci za to miasto - mówił Dworczyk

Chodzi o kolejną awarię oczyszczalni "Czajka", do której doszło w sobotę 29 sierpnia po południu - dokładnie rok od ostatniego uszkodzenia kolektora. W efekcie w Warszawie od kilku dni prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły.

Po sobotniej awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie fala z nieczystościami na Wiśle dotarła w okolice Płocka. Z powodu opadów deszczu, zrzut nieczystości do rzeki w stolicy zwiększył się do 15-20 tys. litrów na sekundę - podały w poniedziałek rano Wody Polskie.

Jak poinformował we wtorek szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk, na terenie Warszawy wybudowany ma zostać alternatywny rurociąg.

- Most pontonowy to obiekt, na który mają wpływ warunki meteorologiczne i pory roku, w związku z tym jego funkcjonowanie będzie możliwe do połowy listopada. Dokumentacja oraz rury i elementy, które były używane przy budowie alternatywnego rurociągu zostaną przekazane do dyspozycji miasta - mówił podczas wtorkowej konferencji szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Czajka. "Za utrzymanie i naprawdę zapłaci miasto"

Jak zaznaczył, koszty związane ze stawianiem mostu pontonowego, koszty naprawy rur, dokumentacji i utrzymanie instalacji poniesie miasto Warszawa.

- Wszelkie koszty dodatkowe łącznie z funkcjonowaniem inspekcji zaangażowanej w kontrolowanie Wisły i wpływu awarii na środowisko również poniesie miasto - mówił Dworczyk.

We wtorek po południu spotka się z prezydentem Rafałem Trzaskowskim w sprawie awarii w Czajce.

- Zarówno całość przedsięwzięcia, jak i rozwiązania tymczasowe to odpowiedzialność prezydenta Trzaskowskiego. W 2018 roku była to sytuacja wyjątkowa i rząd wziął na siebie odpowiedzialność za cały proces. Teraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada za to miasto i to ono ma odpowiadać za ten proces - mówił Dworczyk. - Prace inżynieryjne i stawianie mostu też zapłaci miasto - dodał.

Jak zaznaczył, w zeszłym roku naprawa rurociągu wyniosła 50 mln zł. - Teraz prawdopodobnie będą inne, ale nie będę zdradzał szczegółów - mówił Dworczyk.

