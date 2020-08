"Czajka". Awaria oczyszczalni. Dyrektor TAI: "Warszawą rządzą nieudacznicy"

"Niedawno Rafał Trzaskowski chciał zlikwidować 'Wiadomości' TVP i TVP Info. Nie udało mu się. To może teraz zlikwiduje kompromitujący go problem fekaliów, których miliony litrów leją się ze stolicy do Wisły i Bałtyku? Czy po raz kolejny zanuci: 'Znowu w życiu mi nie wyszło' Budki Suflera?" - taki wpis dyrektor TAI zamieścił w niedzielę na Twitterze.

"Czajka". Zrzut ścieków do Wisły po awarii

"Skierujemy sprawę do prokuratury" - przyznał z kolei na Twitterze Marek Gróbarczyk. To jego reakcja na awarię oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej twierdzi, że Rafał Trzaskowski "ponosi pełną odpowiedzialność za skażenie Wisły". Poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski i klubu PiS stwierdził, że to powód do zawieszenia Rafała Trzaskowskiego w funkcji prezydenta Warszawy.