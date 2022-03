Cywile chwycili za broń. Tak się bronią mieszkańcy Ukrainy

Cywile chwycili za broń niedaleko granicy z Polską. Żołnierze 103. Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli udział w ćwiczeniu taktycznym w nieujawnionym miejscu pod Lwowem. Wiele z ponad 200 000 mężczyzn i kobiet służących w ukraińskich Siłach Obrony Terytorialnej jest powołanych do wojska. Cywile porzucili swoje dotychczasowe zajęcia i szkolą się do walki. Wśród nich jest Oleg, 28-letni medyk, który był przekonany, że Ukraina może pokonać Rosję w walce naziemnej, choć obawiał się rosyjskich nalotów. - Naloty bombowe na obiekty wojskowe są jeszcze zrozumiałe, ale bombardowanie ludności cywilnej, bombardowanie szpitali i placówek położniczych – to wykracza poza wszelkie granice działań wojennych – powiedział w rozmowie z agencją Associated Press. 29 marca rosyjskie wojsko zapowiedziało, że "fundamentalnie" ograniczy operacje w pobliżu stolicy Ukrainy i miast na północy, ponieważ jak wynika z rozmów, możliwy jest układ, który zakończy tę brutalną wojnę. Ukraińscy żołnierze są jednak zdeterminowani, by walczyć o "wyzwolenie" całego terytorium swojego kraju. Sztab generalny ukraińskiego wojska poinformował, że odnotował już niewielkie wycofania się Rosjan z okolic Kijowa i Czernihowa.