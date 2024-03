Cyklon Dorte nadchodzi. Pół Polski ze śniegiem, pół z wiosną

"W środę nadal zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale na wschodzie już z okresowymi rozpogodzeniami" - podał IMGW. Na południu kraju miejscami spadnie deszcz, na Warmii, Pomorzu i w rejonach podgórskich początkowo deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 do 9 st. C, chłodniej w górach, a także na Suwalszczyźnie i Podlasiu - od 3 do 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.