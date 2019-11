Cybinka: krowy na gigancie sieją postrach na drogach. Gmina chce je odebrać właścicielowi

Stado krów rasy highland cattle uciekło właścicielowi. Egzotycznie wyglądające zwierzęta sieją postrach w okolicy, przyczyniły się co najmniej do jednego groźnego wypadku. Powiatowy weterynarz wydał gminie polecenie odebrania krów właścicielowi. Problem w tym, że najpierw trzeba je złapać.

Właściciel krów robił co mógł, by złapać zwierzęta. Niestety, okazało się, że krowom spodobała się wolność. Nie pomogła 60-osobowa obława, pomoc weterynarza i myśliwych. - One uciekają z taką prędkością, że nawet koniem by ich nie dogonił - mówi portalowi gazetalubuska.pl Waldemar Rycerz, myśliwy z Rzepina, który pomagał właścicielowi odłowić krowy.