Ćwiczenia ukraińskich wojsk przy granicy z Krymem. Odpowiedź Ukrainy na zagrożenie ze strony Rosji

Ukraińskie jednostki artylerii rakietowej dalekiego zasięgu przeprowadziły ćwiczenia tuż przy granicy z Półwyspem Krymskim. Manewry miały na celu pokazanie gotowości bojowej ukraińskiej armii do odparcia agresji ze strony Rosji. Przy wschodniej granicy Ukrainy cały czas stacjonuje ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy oraz setki jednostek pancernych i artylerii. Taka sytuacja powoduje niepewność co do ewentualnego ataku na Ukrainę. Putin zaprzecza, że planuje atak na sąsiada. Kreml sprzeciwia się włączeniu Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego oraz powiększaniu sił wojskowych sojuszu w krajach sąsiadujących z Rosją. NATO i USA nie widzą możliwości spełnienia wymagań Rosji. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział rozmieszczenie dodatkowych 3000 żołnierzy amerykańskich na wschodniej flance NATO. Półwysep Krymski został anektowany przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Kraje Unii Europejskiej oraz NATO nie uznają przynależności Krymu do Rosji i wzywają ją do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. Generał porucznik Serhiy Naev wyjaśnia: - Ćwiczenia, które realizujemy, pokazują gotowość ukraińskich wojsk do ochrony naszego kraju i każdego z jego mieszkańców.