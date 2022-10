Ćwiczenia nuklearne NATO. "Z bandytą jego językiem".

NATO odpowiada na groźby Putina ws. użycia broni jądrowej. W trakcie szczytu Sojuszu w Brukseli dyskutowano o ćwiczeniach nuklearnych. Mają one sprawdzać możliwość reakcji NATO na ewentualny atak jądrowy Kremla. Ppłk Krzysztof Przepiórka, w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski przekonywał, że tego typu ćwiczenia mają charakter standardowy. Były żołnierz GROM podkreślił jednocześnie, że wobec tak jawnych gróźb, są one niezbędne. - Wszystkie systemy, które będą ćwiczone - czyli na wypadek ewentualnego ataku - mają sprawdzić szczelność naszego systemu przeciwrakietowego, przeciwlotniczego. I bardzo dobrze. Z bandytą należy rozmawiać jego językiem. To wyraźny sygnał - tłumaczył Przepiórka.

