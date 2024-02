CPK powstanie? Konkretne słowa ministry

Trwa audyt CPK. Koalicja rządząca zapowiedziała, że podczas Rady Gabinetowej przedstawi prezydentowi częściowe wyniki raportu w tej sprawie. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski Marzena Okła-Drewnowicz mówiła, że premier Donald Tusk przestawi Andrzejowi Dudzie konkrety. - My jesteśmy zdecydowani na to, żeby realizować dobre projekty dla Polski i wszystkie duże projekty, oczywiście będą realizowane, natomiast chodzi o to, żeby je realizować z głową - mówiła ministra. Podkreśliła, że jeśli chodzi o CPK, to czekają na wyniki audytu i na ich podstawie projekt będzie "urealniany". - Wiemy, że projekt został przeszacowany, zostały wydane olbrzymie, gigantyczne środki finansowe, ale niestety nie ma efektów adekwatnych do tych wydatków. Projekt trzeba urealnić, dlatego jest audyt i w oparciu o wyniki tego audytu będą podejmowane decyzje racjonalne. Te merytoryczne, jak i finansowe - przekazała Okła-Drewnowicz. Patryk Michalski zapytał o to, czy CPK powstanie. - Projekty ważne dla Polski, te komunikacyjne, lotniskowe, powstaną - odparła.