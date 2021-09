COVID wraca. Ekspert wskazuje, gdzie zakazi się najwięcej osób

Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem, szczególnie w regionie lubelskim. - Mamy 11 gmin, gdzie ten poziom wyszczepienia nie przekracza 30 proc. To jeden z powodów, dla których przebieg epidemii w naszym regionie może być bardzo ciężki - przyznała w programie "Newsroom" prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. - Drugim powodem może być to, że w poprzedniej fali zarówno region lubelski jak i podlaski były stosunkowo oszczędzone jeśli chodzi o liczbę zakażeń, a w związku z tym mamy mniej ozdrowieńców - dodała. Zapewniła, że jedynym ratunkiem jest zaszczepienie się, choć to już późno na ten krok. Potwierdziła również, że lokalne obostrzenia mogą z dużym prawdopodobieństwem dotknąć region lubelski.