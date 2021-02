COVID. Dymisja w GIS za nieobecności na posiedzeniach unijnego komitetu

Przedstawiciel polskiego rządu nie brał w zeszłym roku udziału w 11-tu na 17 posiedzeń Europejskiego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przyznał to podczas spotkania premiera z opozycją pod koniec stycznia.

- Pan minister potwierdził, że było to zaniedbanie i że zostały wyciągnięte konsekwencje personalne – mówi poseł KO do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz. WP udało się dowiedzieć, że do dymisji doszło w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Konsekwencje poniósł urzędnik, który odpowiadał za kontakty z europejskim komitetem. Według rozmówców WP został raczej ”kozłem ofiarnym” bo zawinił tu głównie brak spójnej polityki wobec struktur unijnych w ministerstwie zdrowia.