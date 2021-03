COVID-19. Szczepienia w aptekach. Michał Kuczmierowski zdradza szczegóły

- Przygotowujemy wytyczne we współpracy z farmaceutami. Z naszej perspektywy - jako agencji, która zajmuje się dystrybucją - to jeden z najlepszych, naturalnych partnerów, ponieważ transport leków do aptek jest najczęstszy - mówił prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski w programie "Tłit". - Zakładamy, że będą musiały być minimalne warunki do spełnienia - zestaw przeciwwstrząsowy, czy przestrzeń do tego, by pacjenci mogli odczekać 15 minut w miarę komfortowych warunkach - poinformował Kuczmierowski. - Rozważamy różne scenariusze, również takie, że przed aptekami mogłyby stanąć namioty, gdzie można by było te 15-30 minut odczekać - dodał.

