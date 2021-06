Koronawirus w Polsce. Wrócą obostrzenia, a nawet lockdown? Rząd ma gotowy plan

"Wątpliwości budzi zasadność rozszerzenia zakresu beneficjentów Polskiego Bonu Turystycznego o grupę emerytów i rencistów, w sytuacji gdy niepewne jest zainteresowanie świadczeniem przez tę grupę w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., gdyż zainteresowanie to będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej, która w okresie jesienno-zimowym może ulec zmianie" – miał napisać wiceminister Piotr Patkowski w opinii do senackiej inicjatywy. Do dokumentu dotarł "Fakt".