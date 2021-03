COVID-19. Adam Niedzielski o krok od ważnej decyzji ws. szczepień

Ozdrowieńcy najprawdopodobniej będą szczepieni jedną dawką szczepionki - wynika ze słów, które padły z ust ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w programie "Tłit". Pytany, czy jest "za", odparł: "Raczej tak. Jutro prawdopodobnie ogłoszę ostateczną decyzję. Konsultuję to jeszcze z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i ze specjalnym zespołem ds. szczepień przy ministrze zdrowia". - Rozpatrujemy też wydłużenie przerwy między dwoma dawkami, bo to też pomoże nam zwiększyć tempo szczepień. Mamy tu taki sam punkt widzenia i z Radą Medyczną, i z panem premierem - poinformował Niedzielski. - Ale chcemy, by te okresy między szczepieniami wychodziły naprzeciw dowodom naukowym. Czekam na rekomendacje specjalistów - podkreślił. Minister odniósł się również do kontrowersji wokół szczepienia wykładowców akademickich.

