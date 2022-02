"Coś się wydarzyło". Poseł o Kukizie

- Ja bardzo wątpię, czy Paweł Kukiz chce zostać szefem sejmowej komisji śledczej i powołać ją. Na pewno w momencie, w którym zgłaszał ten pomysł, chciał tego i chciał zostać jej szefem, ale mam wrażenie, że w międzyczasie coś się wydarzyło, miały miejsce jakieś rozmowy z PiS-em i Paweł Kukiz się rozmyślił. Sposób, w jaki się dzisiaj zachowuje, każe wątpić w jego dobre intencje w tej sprawie. Ale może się mylę, bardzo bym chciał się mylić - mówił Paweł Zalewski (Polska 2050) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Poseł odniósł się również do propozycji lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, by przewodniczącym komisji został Jarosław Gowin. - Bardzo bym chciał, aby powstała większość w Sejmie na rzecz komisji śledczej. Kto będzie jej szefem, jest dla mnie drugorzędne. Nie sądzę, by komisja z Jarosławem Gowinem miała politycznie jakąkolwiek szansę - stwierdził Zalewski.