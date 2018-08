Córka więzionych za pomoc Żołnierzom Wyklętym chce 15 mln zł. Zadośćuczynienie za traumę

Magdalena Zarzycka-Redwan urodziła się w więzieniu, a później przebywała w różnych domach dziecka. Według córki osób pomagającym Żołnierzom Wyklętym doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na jej dorosłe życie.



Magdalena Zarzycka-Redwan na początku trafiła do placówki małego dziecka w Łabuniach, a później do domu dziecka prowadzonej przez zakonnice. Z jej zeznań wynika, że miała być w nim bita. W 1956 r. jej ojciec wyszedł z więzienia i zabrał ją do domu. - Ojciec próbował mnie przytulać, całować, ale dla mnie wtedy to nie było normalne. Ja brałam swoją małą walizeczkę i ciągle się wyprowadzałam. Bardzo powoli przyzwyczajałam się do ojca – cytuje Magdalenę Zarzycką-Redwan Polska Agencja Prasowa.