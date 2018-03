Kukiz dla WP: Jestem przeciwnikiem bezmyślnego gloryfikowania wszystkich Wyklętych

- Nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Trzeba oddzielić bohaterów od morderców - mówi nam Paweł Kukiz o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. W czwartek obchodzimy narodowy dzień ich pamięci.

Podczas, gdy część Polaków oddaje hołdy Żołnierzom Wyklętym , inni przypominają o ich cywilnych ofiarach. W tym dzieciach. Toczą się kłótnie o to, czy należy ich czcić czy wręcz przeciwnie.

- Oczywiście większość tych żołnierzy nie popełniała zbrodni, działali dla dobra Polski. Trzeba jednak pamiętać, że wśród nich trafili się też ludzie niegodziwi. Nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Trzeba oddzielić bohaterów od morderców - mówi nam Paweł Kukiz . I dodaje: - Jestem przeciwnikiem bezmyślnego gloryfikowania wszystkich Wyklętych. Zobacz także: Adam Bodnar: „Na naszych oczach zmienił nam ustrój państwa”

Poseł zauważa też, że takie zero-jedynkowe przedstawianie historii zyskuje ostatnio na popularności. - Podobnie wygląda dyskusja w sprawie Holocaustu, albo wszyscy Polacy brali udział w mordowaniu, albo żaden. A przecież historia jest zbyt skomplikowana, by tak łatwo wydawać wyroki. Sam niechętnie wypowiadam się w takich tematach i to nie ze względu na asekuranctwo, ale właśnie dlatego, że to wszystko jest bardzo zagmatwane - mówi.