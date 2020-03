Córka ofiary koronawirusa: Tata czekał na test dwa tygodnie, kiedy już był umierający.

Sanepid: zwykła grypa

Najpierw, około 3 tygodni temu, zachorowała partnerka zmarłego mężczyzny. Śmiał się on wtedy, że robi herbatki i chroni ją przed koronawirusem. Ale kiedy kobieta zaczęła już wracać do zdrowia zachorował również ojciec pani Kingi. Ponieważ miał on wszystkie objawy koronawirusa, zgłosił się do sanpeidu, gdzie był uspokajany, że ma prawdopodobnie zwykłą grypę. Kiedy jego stan się nie poprawiał, senpid skierował go do lekarza rodzinnego, gdzie tata pani Kingi dotarł pieszo. Od lekarze z antybiotykiem wrócił do domu. Dopiero kiedy jego stan się pogorszył, karetka przewiozła go do szpitala przy Al. Kraśnickich, skąd po trzech dniach został trafił na oddział zakaźny szpitala przy ul. Staszica w Lublinie. Pani Kinga na co dzień przebywa w Anglii: