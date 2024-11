Co zrobić z odpadami w firmie?

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gospodarka odpadami to zbieranie, transport, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. Jej celem jest zmniejszenie wpływu odpadów na ludzi i przyrodę. Pomagają w tym tzw. zasady 6R, które wskazują sposoby postępowania. Muszą być stosowane we wszystkich projektach unijnych. Dzięki łączeniu zasad 6R z gospodarką odpadami można stworzyć bardziej zrównoważony system wykorzystania materiałów.

Polskie firmy wytworzyły 115 milionów ton odpadów przemysłowych w 2022 r. Najwięcej pochodziło z górnictwa (ponad połowa), przetwórstwa przemysłowego oraz produkcji energii. Z tej ilości 48 proc. odpadów poddano odzyskowi, a 42 proc. trafiło na składowiska. To pokazuje, jak duże znaczenie ma poprawa systemu recyklingu i wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Badania wskazują, że prawie 80 proc. polskich firm produkuje odpady nadające się do recyklingu, ale tylko połowa używa surowców wtórnych w swojej działalności. Jedynie 37 proc. przedsiębiorstw podejmuje działania związane z GOZ poprzez ponowne wykorzystanie odpadów i segregację. Recykling stosuje tylko 14 proc. firm. To świadczy o dużym potencjale do poprawy.