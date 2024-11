Budka upomina Hołownię. "To nie przystoi"

Według Hołowni publikacja na jego temat świadczy o tym, że "komuś bardzo przeszkadza" to, że zgłosił swą kandydaturę w wyborach prezydenckich. - Jeżeli służby za tym stoją albo służby lub prokuratura miała w tym jakikolwiek udział - bo skądś te informacje musiały też wyciec - no to będzie znaczyło, że nie jest to to, na co się umawialiśmy przychodząc i zmieniając państwo, żeby nie wyglądało tak, jak wyglądało za PiS - stwierdził.