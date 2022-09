Coraz większe problemy Rosji. "Nie spodziewali się, że tego"

- Rosjanie nie sądzili, że będzie 200. dzień wojny. Myśleli, że ta wojna będzie trwała maksymalnie 20 dni. Ich wariant zakładał, tak jak wszyscy wiemy, przejęcie Kijowa, obsadzenie swojego człowieka na fotelu prezydenta i ogłoszenie wiecznej przyjaźni Ukrainy z Rosją. Ten scenariusz się nie udał - komentował generał Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był pytany o to, co oznacza poszukiwanie przez Rosję wsparcia w Korei Północnej. - Weszli w długotrwały konflikt. Myślę, że nie zdawali sobie sprawy, jak świat zareaguje w kwestii pomocy militarnej. Sądzili, że będą to dalej przepychanki polityczne tak, jak było to w 2014 roku (...). Świat zdecydowanie wsparł Ukrainę i dzisiaj się to obraca przeciwko Rosji - dodawał.

