Coca-Cola wprowadzi papierowe butelki

Coca-Cola. Papierowa rewolucja na rynku opakowań

To pierwszy krok na drodze do realizacji długofalowego planu koncernu. Celem firmy jest wykorzystywanie w przyszłości wyłącznie butelek, które w stu procentach nadają się do recyklingu i są pozbawione dodatku plastiku.

Coca-cola z ekologiczną strategią

- W Coca‑Cola naszą największą ambicją jest "Świat Bez Odpadów" (World Without Waste). Aby ją osiągnąć, zobowiązaliśmy się, że do 2030 roku będziemy zbierać i przetwarzać taką ilość butelek i puszek, jaka trafi od nas do konsumentów. Dążymy też do tego, aby połowa składu opakowań naszych produktów pochodziła z surowców wtórnych. Chcemy, aby Świat bez Odpadów przestał być naszym celem, a stał się rzeczywistością – czytamy w komunikacie na stronie internetowej koncernu.