Kogo wskaże Duda? Polityk Lewicy mówi o jednym scenariuszu

W poniedziałek 13 listopada rozpocznie się pierwsze posiedzenie Sejmu. Czy PiS może czymś zaskoczyć nową większość? - Widzę, co robi pan premier i jego wywiady. Zobaczymy, kto będzie marszałkiem seniorem. Pewnie przedłużają to, by powołać nowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego? Nie wiem. Apeluję do pana premiera, by godnie oddać władzę, ale po tych działaniach mam wrażenie, że nie ma co się spodziewać, że zrobi to godnie i uczciwie - komentował w programie "Tłit" poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. W poniedziałek 6 listopada prezydent ma wygłosić orędzie. - Mam wrażenie, że prezydent Duda wskaże PiS, by utrudnić działanie nowej władzy. To przedłużenie tej agonii o dwa tygodnie. To czas, by różne rzeczy zmieniać i palić dokumenty. Nie zakładam, że prezydent będzie prezydentem, który nie będzie realizował woli PiS - dodał.