Co zrobi Andrzej Duda? Prezydencki minister w tarapatach

- Nie wiem jakie przyczyny powodują panem ministrem i czy są jakieś uzasadnione okoliczności, dla których to mieszkanie musi wynajmować. Jeżeli ma mieszkanie w Warszawie, a przepisy pozwalają mu wynajmować jakieś dodatkowe i korzysta z tego dobrodziejstwa zgodnie z prawem, to jest ok. Natomiast jeżeli jest to jakieś naruszenie prawa, to po prostu trzeba to wyjaśnić. Powinno to być wyjaśnione, a informacja powinna trafić do opinii publicznej, skoro już sprawa ujrzała światło dzienne i zostaliśmy o tym poinformowani, to ze strony kancelarii powinno być stosowne wyjaśnienie – mówi Ast.