Co za emocje i radość. Ukrainiec pokazał, jak zestrzelił jedną z rosyjskich rakiet

Profil Ukraine Weapons Tracker udostępnił na Twitterze nagranie z momentu zastrzelenia rosyjskiego pocisku, który w poniedziałek nad ranem leciał w stronę jednego z miast w Ukrainie. Na krótkim nagraniu widać, jak żołnierz Kijowa zlikwidował pędzącą rakietę przy użyciu naramiennej wyrzutni rakiet MANPADS Igła. Większa część rosyjskich pocisków nie doleciała w poniedziałek do celu. Udało się to dzięki odwadze i precyzji wojskowych Ukrainy. Zestrzeleniu jednej z rosyjskich rakiet towarzyszyły ogromne emocje, okrzyki i radość. Ukraiński MON podał, że w poniedziałek Rosja wystrzeliła nad ranem 75 pocisków. 41 z rakiet zostało zestrzelonych. Pozostałe uderzyły w kilkanaście miast. W Charkowie czy Kijowie doszło do ogromnych zniszczeń. Nie żyje co najmniej kilkadziesiąt osób. Bez skutecznej obrony przeciwlotniczej, odwet Władimira Putina za zniszczenie Mostu Krymskiego mógł być dla Ukraińców jeszcze bardziej tragiczny.