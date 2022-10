Co za akcja. Ukraińcy przeżyli ataki Rosjan. Niesamowite nagranie z perspektywy żołnierzy

Żołnierze Ukraińskich Sił Operacji Specjalnych cudem przeżyli dwa ataki. Profile No War i Crab Man na Twitterze udostępniły nagrania ze spektakularnych akcji, z których żołnierze Zełenskiego wyszli bez szwanku. To dwa momenty rosyjskich ataków na armię Kijowa. Wszystko uchwyciły kamery na mundurach żołnierzy. Dzięki temu całość możemy oglądać z perspektywy dzielnych Ukraińców. Na pierwszych ujęciach widać grupę żołnierzy, która przemierza leśną trasę na czołgu. Niewykluczone, że jest to zmodyfikowany polski T-72, który na początku wojny Ukraina nazwała "wojskowym mercedesem". "Tak wygląda jazda czołgiem wjeżdżającym na pole minowe" – podsumował autor opublikowanego w mediach społecznościowych nagrania. Ukraińcy najechali na dwa ładunki, które eksplodowały. Żołnierze Zełenskiego nie odnieśli jednak poważnych obrażeń. Natychmiast opuścili pojazd i przystąpili do kontrataku. Na kolejnym nagraniu dzielni Ukraińcy uchwycili moment rosyjskiego ataku na swój wóz opancerzony. Eksplozje i zagrożenie nie stłamsiły żołnierzy, którzy parę minut później odnaleźli porzuconą rosyjską ciężarówkę – prawdopodobne źródło przeprowadzonego chwilę wcześniej ataku.