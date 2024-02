Ziobro choruje. Poseł poinformował o jego stanie zdrowia

Zbigniew Ziobro od dłuższego czasu nie pokazuje się publicznie. Jego koledzy z Suwerennej Polski niedawno poinformowali, że szef partii choruje na nowotwór. Prowadzący program "Tłit" Wirtualnej Polski dopytywał Patryka Jakiego o stan zdrowia Ziobry, oraz o ew. powrót do polityki. - Ja nie jestem lekarzem, nie jestem wróżbitą, trudno powiedzieć. Wiem, że w tej chwili przechodzi drugą chemioterapię i zobaczymy co dalej - mówił europoseł. Zapewniał również, że robi wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia, "a wtedy nie będzie żadnego problemu, żeby stawił się przed komisją śledczą (ws. podsłuchów Pegasusem - przyp.red.)". Podczas rozmowy prowadzący zapytał również o kandydata PiS na prezydenta Warszawy i przytoczył słowa Jakiego z 2021 rok. - "Trzeba się pogodzić, z tym że kandydat prawicowy w takich warunkach politycznych nie będzie w stanie nigdy wygrać wyborów Warszawie" - zacytował Michalski. - Realna ocena szans (Tobiasza Bocheńskiego - przyp. red.), jest podobna do tego, co pan przeczytał - podsumował Jaki.