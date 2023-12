Co z "Sylwestrem Marzeń"? Burmistrz Zakopanego odpowiada

- Organizatorem "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem jest Telewizja Polska i to TVP ostatecznie o wszystkim decyduje. Ja rozumiem, że wydarzenia dziejące się w ostatnich dniach nie powinny być w to mieszane, ale to już wszystko zależy od decyzji, które będą w najbliższym czasie podejmowane w tym temacie. Ja nie jestem osobą decyzyjną. Na dzień dzisiejszy widzimy, że sylwestrowa scena na Równi Krupowej cały czas powstaje. Ekipy są na miejscu. Ja jestem tylko w takiej sytuacji, że nie wiem, z kim się w tej sprawie kontaktować po zmianach w TVP. Z nami też się jeszcze nikt nie kontaktował w sprawie koncertu, ale umowy są w moc" – wyjaśnił w rozmowie z PAP Leszek Dorula.