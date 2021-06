Co z salami zabaw dla dzieci? Rząd podjął decyzję

- Kolejnym elementem, gdzie również będzie obowiązywał limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych to są sale zabaw - mówię tu o salach zabaw dla naszych najmłodszych, dla dzieci. One były do tej pory zamknięte. Tu przywracamy możliwość ich funkcjonowania z normatywem, który dotyczy całej tej branży eventowej - mówił minister.