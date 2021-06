Szczepienia będą obowiązkowe? Michał Dworczyk komentuje

Zdaniem szefa KPRM "dorośli Polacy nie są przyzwyczajeni do szczepień". - Jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie, to jesteśmy w ogonie Europy - mówił pełnomocnik rządu ds. szczepień. Wyjawił też, w których rejonach Polski szczepi się najszybciej. - Są to województwa: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie. Liderem jest Sopot - oznajmił minister.