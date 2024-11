Co z procesami Trumpa? "Wyjątkowa sytuacja"

Trumpowi w nowojorskim procesie grozi kara do czterech lat więzienia. Jednak sędzia Merchan może być łaskawy dla nowego-starego prezydenta, skazując go na dozór kuratorski, areszt domowy, prace społeczne albo grzywnę. Jest to jednak sprawa stanowa, więc Trump nie ma prawa do ułaskawienia samego siebie po zaprzysiężeniu w styczniu 2025 roku.