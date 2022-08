Co z prawą ręką Putina? "Nienaturalne ruchy"

Na udostępnionym wideo można zauważyć, jak owad siada na prawym policzku Putina, a on niezdarnie próbuje odgonić go lewą dłonią. Jak wskazuje niemiecki portal "Focus" wszystko wygląda nienaturalnie, co ukazuje też późniejszy fragment, gdy dochodzi do spaceru, a insekt nie daje za wygraną.