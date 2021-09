Co z pomysłem Tuska? Sienkiewicz mówi, jak jest

18 września Donald Tusk złożył Jarosławowi Kaczyńskiemu propozycję zmiany konstytucji, która miałaby uniemożliwić wyprowadzenie Polski z Unii. Chodzi o to, by do wypowiedzenia umowy międzynarodowej konieczna była większość 2/3 głosów - zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Projekt zmian miał być w poniedziałek ujawniony, jednak do tego nie doszło. Dlaczego? - Nie wiem, co się wczoraj działo z tym projektem, ale wiem, że będziemy go składać na najbliższym posiedzeniu rządu, które się zaczyna w środę - przekazał we wtorek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Kiedy, jego zdaniem, projekt powinien wejść w życie? - Natychmiast - odparł. - Myśmy złożyli jasną propozycję. Jeśli jest tak, drogi PiS-ie, że nie chcesz wyprowadzić Polski z UE, to razem z PO jest wystarczająca liczba głosów do zmiany konstytucji. (...) Nic tam nie dopisujcie, bo to wy musicie oczyścić siebie z podejrzenia, że chcecie wyprowadzić Polskę z Unii - kontynuował Sienkiewicz. Jak podkreślił, "nie ma do tej pory od PiS-u odpowiedzi".