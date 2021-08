Co z politykami PiS na antenie TVN24? Redaktor naczelny zabrał głos

Samul mówił m.in. o sprawie koncesji dla TVN, która kończy się 26 września. Jak zapewnił, stacja spełniła wszystkie wymogi formalne, by uzyskać jej przedłużenie. Mimo to, KRRiT wciąż zwleka z wydaniem zgody na dalsze nadawanie. Pytany, co się stanie, jeśli obecna koncesja nie zostanie przedłużona, Samul zapewnił, że TVN24 będzie nadal nadawać program.