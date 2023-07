Co z planem pokojowym Watykanu? Papieski wysłannik wrócił z misji

Wojna w Ukrainie. Wysłannik papieża w Ukrainie i Rosji

Boloński dziennik "Resto del Carlino" zacytował słowa kardynała Zuppiego, który ogłosił, że w najbliższych dniach omówi z papieżem to, co usłyszał podczas swych rozmów w Moskwie. Zastrzegł, że w centrum jego misji są kwestie humanitarne oraz obrona niewinnych osób. Przyznał, że nie ma planu pokojowego ani mediacji. Kardynał Zuppi zaznaczył zarazem, że panuje "wielkie pragnienie", by skończyła się przemoc.