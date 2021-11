Co z Kaczyńskim? Rzecznik rządu uspokaja

Sejm zebrał się we wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu ws. kryzysu na granicy z Białorusią. Głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który na wstępie przeprosił w imieniu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego za jego nieobecność. - Zmogła go choroba - oznajmił Morawiecki. Tymczasem jeszcze przed południem bliski współpracownik Kaczyńskiego mówił WP, że polityk "wykonuje inne zdania". Co na to rzecznik rządu Piotr Müller? - Mogę uspokoić wszystkich tych, którzy się niepokoją, że pan premier Kaczyński wróci niedługo do normalnego funkcjonowania i do pracy - zapewnił w programie "Tłit". - Stan zdrowia wygląda tak, że w jednej chwili człowiek czuje się lepiej, a w drugiej gorzej. W związku z tym nie chciałbym tutaj wnikać - tłumaczył rzecznik.