Co z handlem w Wigilię? "Powinna być wolna od pracy"

Trwa spór o niedzielę handlową wypadającą w Wigilię Bożego Narodzenia. - Uważam, że ta niedziela powinna być niedzielą wolną od pracy. Oprócz tego, że robimy zakupy, to my także przygotowujemy tę Wigilię - mówiła w programie "Tłit" posłanka klubu Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Pytana o propozycję Polski 2050, by wprowadzić dwie niedziele handlowe w miesiącu, zapowiedziała, że będzie przeciwko. - Prawo do odpoczynku jest prawem niezbywalnym. I nie jest tak, że nagle je tracimy, kiedy np. zaczynamy pracować w sklepie. Chciałabym, żeby Polacy pracowali mniej i nie będę podnosiła ręki za rozwiązaniem, które sprawi, że część osób będzie pozbawiona czasu ze swoimi bliskimi - mówiła rozmówczyni Patryka Michalskiego.

Rozwiń