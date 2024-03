Co z dyplomami polityków z Collegium Humanum? Wiceminister deklaruje

- Jeżeli coś prawo umożliwia, to też nie jest naszą rolą odbieranie dyplomów, które zostały zdobyte legalnie, w legalnie założonej szkole, która miała jakiś swój regulamin. Prawo do dopuszcza. Mnie to oburza, ja chcę to zmienić, chcę, żeby studia podyplomowe też były regulowane - powiedział Maciej Gdula.