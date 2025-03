Mieszkańcy Jasionki po decyzji Trumpa? Oto, co usłyszeliśmy

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że meldunki, które napływają z hubu w Jasionce, potwierdzają zapowiedzi USA ws. wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wstrzymanie to dotyczy wszelkich form pomocy, w tym broni będącej już w drodze na Ukrainę, także w Polsce.

Bilski przypomniał, że o sile NATO stanowi przede wszystkim US Army. 80 proc. potencjału NATO w obszarze rozpoznania, uzbrojenia, logistyki, dowodzenia, transportu to wkład Amerykanów.

- Ja za to popieram działania Trumpa. Polacy za bardzo panikują, a prawda jest taka, że Polska nie ma się czego bać. U nas było, jest i będzie bezpiecznie. Jesteśmy w NATO, jesteśmy nie do ruszenia. Jeżeli chodzi o Jasionkę, to szczerze, może w końcu tu będzie spokój. Bo co chwilę widzieliśmy konwoje, przerzuty, a w związku z tym musieliśmy stać w ogromnych korkach po kilka kilometrów - twierdzi z kolei pan Piotr, mieszkaniec sąsiedniej miejscowości.