Co wybór Trumpa oznacza dla Europy? "Kluczowy moment"

Wszystko wskazuje na to, że to Donald Trump przeprowadzi się niebawem do Białego Domu. Marcin Przydacz z PiS podkreślił, że teraz jest kluczowy moment na to, by przekonywać nową administrację w USA do takiego myślenia o Polsce i Europie, jakbyśmy sobie tego życzyli. - Pierwszym takim pomysłem, zaproponowanym przez Andrzeja Dudę, był szczyt Unia Europejska - Stany Zjednoczone - mówił w programie specjalnym Wirtualnej Polski. - W naszym interesie jest to, by Europa współpracowała z Ameryką, a nie obrażała się na wynik w Stanach Zjednoczonych - podsumował.