Co się dzieje z Łukaszenką? Haniebne słowa

- Nie sądzę, żeby (prezydent Kazachstanu Kassym-Jomart – red.) Tokajew się tym martwił… Dzisiaj Kazachstan i inne kraje mogą mieć te same bliskie stosunki, jakie mamy z Federacją Rosyjską. To bardzo proste: trzeba dołączyć do unii Białorusi i Rosji i tak dalej... i broń nuklearna będzie dla wszystkich - stwierdził białoruski dyktator w rozmowie z dziennikarzem Pawłem Zarubinem.