Co różni PiS od Lewicy? Padły mocne słowa. "Barbarzyństwo"

Politycy Platformy Obywatelskiej w ostatnim czasie krytykowali Lewicę za częściową współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. O różnice pomiędzy tymi ugrupowaniami dopytywany był w programie "Newsroom WP" Maciej Konieczny, poseł partii Razem. - Kwestie praw człowieka, demokracji, mniejszości i praw kobiet. Jeśli chodzi o prawo aborcyjne, to jest to barbarzyńska i niewybaczalna polityka - wskazał parlamentarzysta. - Ciągle jest ogromny brak wsparcia państwa w innych dziedzinach. Coraz więcej osób ma pod opieką swoich rodziców i tutaj Polska cały czas tkwi w przeszłości. Nie mamy programów wsparcia dla osób starszych, którzy mieszkają w swoich mieszkaniach, a także dla rodzin, które muszą opiekować się seniorami - tłumaczył Konieczny. - Lewica ma swój pomysł na Polskę. Jest on ambitniejszy od tego, co dzisiaj widzieliśmy. Zaprezentujemy go w ciągu najbliższych tygodni - zapowiedział polityk Lewicy.

