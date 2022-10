Co Rosjanie wiedzą o wojnie? Dziennikarka objaśnia, jak działa propaganda

Czy do Rosjan docierają tragiczne obrazy z Ukrainy? Czy mają świadomość w jakim stanie wrócili z rosyjskiej niewoli żołnierze z Azowstalu? O te kwestie Agnieszka Kopacz-Domańska dopytywała w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski swojego gościa, Maszę Makarową, dziennikarkę Biełsat TV. - Rosyjska propaganda karmiła rosyjskie społeczeństwo od wielu lat obrazkiem, że to właśnie pułk Azow jest reprezentantem wszystkiego najgorszego, przeciwko czemu walczy Kreml - wyjaśniła Makarowa. Dlatego w sondażach Rosjanie domagają się trybunału nad bojownikami Azowa. Tłumaczyła też w jaki sposób pokazywana była sytuacja w Mariupolu - zupełnie odwrotnie. Rosyjska propaganda przekonywała, że oblężenie miasta było konieczne, bo to żołnierze z pułku Azow nie chcieli go opuścić. - Kreml wykorzystywał też deportowanych Ukraińców, którzy bali się trafić do więzienia - dodała Makarowa.