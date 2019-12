WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze newsroom + 2 bogdan zdrojewskiduda andrzej oprac. Anna Kozińska 49 min. temu Co razi u Andrzeja Dudy? Bogdan Zdrojewski: krzyczy Bogdan Zdrojewski w programie WP #Newsroom przyznał, że debata Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Jacka Jaśkowiaka nie była dobra, ale podkreślił,... Rozwiń Czy pan czytał Co minister Pisał o … Rozwiń Transkrypcja: Czy pan czytał Co minister Pisał od Debacie No mamy mamy przygotowane kotwica Proszę bardzo debata Na wyborach platformy po raz kolejny boleśnie obniżyła brak imię I programowe tej informacji nie było tam Żadnej konkretnej oferty dla Można powiedzieć że prezydent Andrzej To zupełnie inna liga a ja bym dodał że prezydent Andrzej Duda Tak wczoraj siedział tak robił No Ale Ja już Wszystkie powiaty w Polsce Po sobie wybiera Kandyd Na miejscu Andrzeja Dudy Spokojny bo ta debata nie przesądza de facto niczym Wydaje mi się że Andrzejowi Dudzie będzie bardzo trudno Stanowi W tej chwili Bob Jest jednak opozycyjna wobec jego prezydent Natomiast Określonych Określonych grup elektretowy rzeczywiście nie jest łatwe to jest Jest praca przed Ale po tym co pan wiedział wczoraj mówię o waszej debacie nie mam takiego wrażenia że Andrzej Duda Bezpośredniej Słowne W którym To po prostu być Nie Nie mam bo ta debata wyglądałyby kompletnie inaczej czy od razu o tym To co mnie raził Ale razi mnie regularnie i systematycznie to to że on Krzyczy na nas Permanentnie krzyczą permanentnie Wydaje mi się że na przykład Małgorzata kidawa-błońska Starczy mogłabyś bardziej wiarygodna jest bo jest W przypadku pokojowego Jaśkowiaka i pokojowej Małgorzaty kidawy-błońskiej Pewnego rodzaju Nużąca polemikę między dwoma kandydata 1 a to że czy to jest tak że Małgorzata kidawa-błońska Candida Czy te Czeka na zakaźny Sos że będzie bo jest w tej chwili faworytem Moim też Ja jestem za długo w polityce aby nie uwzględniać możliwych innych scenariuszy za przez Sobie Jeżeli chodzi o moje decyzje i wiem że Kurtki muszą zostawiać sobie także politycy odpowiedzialni za Losy państw Informacji policji Teraz Ale na dzień dzisiejszy faworytem jest mogą 1 takich mocniej Trochę szukam na siłę Wczorajsi To była Deklaracja że Andrzej Duda Trybunał Kto powiedział w prezydent Poznania wiele wątków było różnicy Chobukan Jacek Jaśkowiak bardzo często używa pojęć Ja prezydent Swoim doświadczeniem Małgorzata kidawa-błońska używa bardzo Wspólnie Musi Druga rzecz czy bardzo istotne jest na poglądy Jacka Jaśkowiaka i wydawało mi się że on Próbował W związku z tym był mniej autentyczny bo ona bardzo Poglądy I bez wątpienia lewicowe w przypadku Płońskiego odwrotniak Z tej swojej taki bardzo ogólnej ogólnych przy Uczynić z nich kilka Taki bardziej Senatora Jest Ja nie rosną tam takich rzeczy na takim etapie Uważam że Czasami to może zabrzmieć jak groźba to niedobrze a czasami jako niezbędna odpowiedzialność za Według mojej oceny Andrzej Duda Kilkakrotnie Według mojej Naruszył konsty Natomiast konsekwencji jeżeli chodzi o te czyny należą do Trybunał stanu do prawnik Do pewnego osądu publicznego I na to trzeba zawsze Mieć pewną cierpliwość pewno delik